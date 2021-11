Nouvelle maison d’accueil

VIOLENCE DOMESTIQUE. Solidarité femmes Fribourg a inauguré cette semaine un nouveau lieu d’hébergement d’urgence pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Mieux adaptée, cette infrastructure doit permettre d’améliorer la prise en charge. L’endroit est tenu secret pour des raisons de sécurité.

Cette inauguration coïncide avec les 35 ans de Solidarité femmes Fribourg. Grâce à un réseau, l’association peut désormais offrir une prise en charge globale aux femmes qui la sollicitent, explique un communiqué. Elle œuvre également pour la sensibilisation du grand public afin que les violences faites aux femmes ne soient plus un tabou. «Il reste encore beaucoup de travail d’information et de sensibilisation à faire, afin que ces violences ne soient jamais plus considérées comme une…