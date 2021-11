Novembre ou la loi du «combien»

DANS LA GRISAILLE. Il me revient en tête cette phrase entendue l’autre soir sur un plateau télé: «Un but reste un but, l’important n’est pas “comment”, mais “combien”», serinait le consultant hockey Stéphane Rochette, en réaction à un goal inscrit dans la cage vide. L’adage cher à l’ancien arbitre est d’actualité. Parce que personne ne se demande «comment» passera novembre, mais «combien» de temps va encore durer ce mois qui pose plus de questions qu’il n’offre de réponse. Sur la planète sport du moins. Citons quelques exemples pêle-mêle où le «combien» prime sur le «comment»: combien de fois les coureurs fribourgeois seront-ils privés de la Corrida bulloise, rare réjouissance à ce moment de l’année? Combien de points l’équipe de Suisse de football devra-t-elle décrocher face à l’Italie…