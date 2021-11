Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI, À 20 H 15

Inschi et Matthieu franchissent le col du Sanetsch, et plongent sur la vallée du Rhône, entourés de 4000 m ensoleillés.

Les traits de l’âme

Pierre-Yves Gabioud a commencé sa vie dans l’idyllique val Ferret, avant que le tourisme ne le pousse à quitter le Valais. Une révolution intérieure plus tard – au sein d’une communauté «artistico-psycho-analytique» – il revient sur la terre de ses ancêtres. Les sapins, les cimes et les hameaux de son val natal occupent désormais les nuits et les jours de ce sexagénaire solaire. Car il est devenu peintre, avec la nature pour partition.

Louis, chineur de sons



Musicien, poète, punk, bricoleur… Louis Jucker est inclassable, un peu comme sa musique, crue et captivante. Il lui arrive de chiner ses instruments dans des…