Pixels et caetera

DANKE SCHÖN. La chancelière allemande Angela Merkel a été reçue mercredi à Beaune par le président Emmanuel Macron à l’occasion de sa dernière visite en France avant de quitter le pouvoir (seize ans). Elle a été décorée grand-croix de la Légion d’honneur et intronisée membre de la Confrérie des chevaliers du tastevin. Soyons honnêtes et francs entre nous. Allemand, Beaune, vin… et immédiatement, sans mauvais esprit, qu’est-ce qui vient à l’esprit? Eh oui, La grande vadrouille, tea for two and two for tea, «y’a pas d’hélice, hélas», et bien sûr la visite médicale conduite par la mère supérieure de l’Hospice: «Vous aimez bien ce qui est bon, c’est très mauvais.» C’est peut-être ça, la force d’un grand film comique: faire rire d’une période aussi tragique que l’Occupation, lors de sa sortie…