Pixels et caetera

JEAN DE LA FONTAINE. Les 300 plus riches de Suisse sont encore plus riches en cette fin de 2021 (classement du magazine Bilan, référence au bilan comptable, pas au bilan d’une vie). Leur fortune cumulée a grossi comme le sexe d’un éléphant devant une belle éléphante – c’est la vie – de 115 milliards et c’est ainsi que ces mammifères – les milliardaires suisses – sont assis, tous en rond, sur une fortune totale de 821,8 milliards. N’essayez pas d’imaginer une telle somme, c’est impossible. D’ailleurs, qui a déjà vu en vrai le sexe d’un éléphant excité, traînant par terre avant la saillie, dérangeant de son balancement chaotique les fourmis travailleuses qui ont bien autre chose en tête – la liste des courses, les devoirs des petites fourmis, la lessive, les paiements de la fin du mois –…