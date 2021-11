Poétiques feuilles mortes

A propos de l’entretien de la chaussée.

En ce début novembre, les parcs, les sentes, les rues, les avenues et les places sont recouverts de feuilles mortes. Celles-ci nous mettent dans l’ambiance puisque récemment nous avons fêté la Toussaint et le lendemain la commémoration des fidèles défunts. Ces tapis dorés ou roux, au contraire de la mort, sont toute la beauté de l’automne. N’habillent-ils pas les chemins asphaltés, de terre battue et les trottoirs, d’une lumière dorée qui rend la promenade plus poétique, plus ensoleillée, plus naturelle, plus humaine?

Mais partout des balayeurs brossent, soufflent et évacuent ces innocentes feuilles. Ce travail me désole. Bien sûr, je comprends qu’on débarrasse les trottoirs et les routes ou passe le chaland. Mais qu’on chasse, souffle, ramasse…