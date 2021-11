Pour se sauver, Romont peut compter sur ses deux artificiers

La mission maintien de Romont en 2e ligue inter est en bonne voie grâce à trois victoires au mois d’octobre.



Les Glânois ont marqué quatorze but durant cette période, dont treize par Ilirjan Mehmetaj et Mouhamed Thiam.



Interview des deux attaquants avant le déplacement à Guin ce samedi après-midi (16 h 30) pour l’avant-dernière ronde du premier tour.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Le CS Romontois a peiné à concrétiser offensivement en début de saison. Puis Ilirjan Mehmetaj et Mouhamed Thiam se sont remis en jambes. Le Broyard de 24 ans est comeilleur buteur de 2e ligue inter avec neuf réalisations. L’Américano-Sénégalais en a 20 et a claqué cinq fois. Le premier marque toutes les 71 minutes, le second toutes les 62. Guin, que les Glânois affrontent ce samedi aprèsmidi (16 h 30), est…