Premier Trophée gagnant pour Nadia Sudan

Dernière étape de la FriRun Cup, le Trophée de la vallée du Flon a attiré la foule dimanche à Porsel. Rencontre avec Nadia Sudan, une habituée des courses qui a vécu sa première en Veveyse.

MARIUS KAMM

COURSE À PIED. La météo a souri à Nadia Sudan dimanche au Trophée de la vallée du Flon, neuvième et dernière étape de la FriRun Cup (lire ci-dessous). La Gruérienne a épinglé pour la première fois le dossard dans la Veveyse. Un baptême du feu réussi, avec une belle cinquième place au classement scratch et la deuxième dans sa catégorie F40. Derrière la Singinoise Inge Jenny, intouchable dimanche.

La Gruérienne est une férue des parcours vallonnés, à l’image des 12,5 kilomètres «casse-pattes» autour de Porsel. «Je ne me suis pas mis la pression pour cette course, commence Nadia Sudan. Ma…