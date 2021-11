Quand il fait bon tourner en rond

COURSE À PIED. Logement estudiantin construit pour les jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne, le bâtiment du Vortex a été le théâtre d’une course insolite. Son principe? Monter les huit niveaux du bâtiment circulaire par la rampe «en colimaçon», longue de trois kilomètres. Il faisait donc bon tourner en rond jeudi soir à Bussigny.

«L’effort était extrême et particulier, décrit Alexandre Bugnard. Je n’ai jamais eu l’impression de changer d’étage et, du coup, ma tête n’a pas trop compris ce qu’il se passait...» N’empêchant pas le Remaufensois de terminer 5e de cette première Vortex Race, remportée en moins de huit minutes par le triathlète Adrien Briffod. «Il était beaucoup trop fort, admet l’étudiant en sciences de l’environnement. Cela dit, j’ai apprécié l’ambiance et je reviendrai…