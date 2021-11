Question ouverte pour les enfants

L’Université de Fribourg a participé à une étude sur la vaccination des enfants de moins de 12 ans contre le Covid.

PANDÉMIE. Une étude de l’Université de Fribourg et du Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) de Melbourne souligne que le rapport entre les risques et les bénéfices de la vaccination contre le Covid-19 chez les enfants de moins de 12 ans est plus complexe que chez les adultes.

Le panel international d’experts ne se positionne ni contre ni en faveur de la vaccination, mais met en exergue certains points sensibles. Il souligne la complexité des décisions en matière de vaccination des moins de 12 ans, indique le communiqué diffusé jeudi.

«Il manque encore des données solides pour être certain que les avantages de la vaccination chez les enfants de moins de 12 ans…