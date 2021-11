Révolution programmée

BANDE DESSINÉE

Tristan Roulot et Christophe Simon

CHRONIQUES DIPLOMATIQUES,

IRAN, 1953

Le Lombard

En cette année 1953, la guerre froide définit les relations internationales. Pris entre les anciens pays coloniaux et les deux superpuissances forgées sur les décombres du monde, certains pays tentent de se faufiler entre les balles. Ainsi, le Premier ministre Mossadegh a ordonné la nationalisation du pétrole iranien, se mettant à dos aussi bien la Grande-Bretagne que les Etats-Unis. Ces derniers, à travers la CIA, inaugurent à cette occasion une mauvaise habitude: la déstabilisation et le coup d’Etat fomenté dans des pays voulant s’affranchir de leur influence. Ils n’hésitent pas pour cela à favoriser les groupuscules les plus dangereux, ce jeu qui se retournera contre eux plus tard.

Avec le…