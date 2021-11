René Piller

CHÂTEL-SAINT-DENIS

René est né le 4 janvier 1933 à Fribourg. Il était l’aîné des six enfants d’Henry Piller et de Sidonie née Brühlart. La famille prendra successivement la gérance de plusieurs fermes notamment à Torny, Corserey, Prévondavaux et Matran.

Durant son enfance, René est très vite attiré par la mécanique, la ferme étant un lieu idéal pour développer des compétences dans ce domaine. Après son école obligatoire à Prévondavaux, il commencera à travailler dans un garage à Echallens.

Il épouse Bernadette, une amie d’enfance, en avril 1954, à Notre-Dame de Tours, dans la Broye fribourgeoise. Trois garçons naîtront de leur union: Jean-Claude, Dominique et Christian. René sera profondément affecté par la perte de son épouse en 1990. Plusieurs années après, il fera la rencontre de…