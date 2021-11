A Romont, une soirée à voyager dans le temps

GYMNASTIQUE

La société de gymnastique de Romont se produit ce week-end à l’occasion de sa soirée annuelle. Au Bicubic, les gymnastes romontois proposent au public un Voyageàtraversletemps. «Les spectateurs suivront les aventures de quatre comédiens et de leur machine à voyager dans le temps détraquée, précise le président de Romont-Gym Nicolas Lehner. Ils seront ainsi transportés entre la préhistoire, le Moyen Age et la période disco.» Des places sont encore disponibles sur www.bicubic.ch pour les trois représentations prévues ce vendredi (20 h) et samedi (14 h et 20 h). En Veveyse, les deux soirées organisées par la Gym Attalens – intitulées Çanousavaitmanqué – affichent, elles, d’ores et déjà complet. GR