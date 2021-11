RTS 1, JEUDI À 20 H 10

Mon chat cet assassin

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme. Avec 1,7 million de chats en Suisse, on assiste à un vrai massacre d’oiseaux, d’insectes et de batraciens. Temps présent a équipé des chats de caméras pour mieux comprendre comment nos adorables félins deviennent des prédateurs.

Biélorussie, terreur au cœur de l’Europe

Eté 2020: 300 000 Biélorusses défilent pour contester la réélection du président Alexandre Loukachenko. Un an plus tard, le dictateur est toujours en place et de nombreuses vidéos attestent de l’incroyable violence du système. ■