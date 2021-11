Torride Tori, même sans piano

MUSIQUE Tori Amos

OCEAN TO OCEAN

Universal

Tout aussi rouquine qu’Ed Sheeran, Tori Amos vit en marge de la gloire depuis le succès planétaire de son premier album Little earthquakes, sorti en 1992. Avec sa voix fragile et son piano épique, elle s’est fait un nom grâce à sa reprise ultralente de Smell like teen spirit, le tube grunge de Nirvana.

Après avoir touché à l’électrodance, au rock, au classique, l’Américaine vient de sortir son seizième album, Ocean to ocean, où le piano n’est presque plus qu’un prétexte, tant il est relégué à l’arrière-plan. La divine chante toujours avec sa voix éthérée et suave des comptines efficaces (Spies), des ballades ténébreuses sur quelques accords de guitare acoustique (Ocean to ocean) ou des envolées lyriques (Speaking with trees) qui la confondent…