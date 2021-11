Tribune libre

Une période unique

A propos de l’avent.

L’avent (quatre semaines avant Noël) serait-il en passe d’être réduit au calendrier des 24 fenêtres? L’agitation en vue des fêtes de Noël prend le dessus. Face à la consommation débridée, la société oublie le sens de cette période unique. L’avent ouvre la porte de Noël et nous rappelle ce temps intime de l’attente. Tout se passe sans bruit, dans la ferveur. Tel qu’il y a deux mille ans: l’annonce aux bergers de la venue au monde d’un Sauveur et de la paix sur la Terre; l’étoile brillante montrant aux mages la direction de Bethléem; la naissance dans une étable de Jésus, le fils de Dieu; et Marie, sa mère en contemplation et pleine de grâce.

A l’inverse, les gens semblent osciller entre trois extrêmes: le repli sur soi, la dispersion dans la masse…