Un club de boxe cantonal, où intensité rime avec valeurs

Le Boxing club Fribourg a ouvert cet automne, sous l’impulsion du Glânois Michaël Celeschi.

Avec ses trois associés, ils ambitionnent d’y transmettre leur amour de la boxe.

En misant notamment sur la formation, ils espèrent créer une communauté dans le canton.

GLENN RAY

BOXE. Le bruit sourd des impacts répétés sur les sacs répond au claquement des cordes à sauter. Trois bips rompent soudain cette monotonie. Puis, une voix résonne: «On enlève les gants et les protège-dents et on passe dans la salle bleue pour la condition physique!»

Bienvenue dans le nouvel épicentre de la boxe fribourgeoise. Situé à la Pisciculture 37, le Boxing club Fribourg a ouvert ses portes le 21 septembre dernier. Avec à sa tête l’ancien boxeur glânois Michaël Celeschi, aujourd’hui entraîneur diplômé. «La création…