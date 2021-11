Un fort soutien à la candidature de Sophie Tritten

CENTRE GAUCHE-PCS. Réunis jeudi soir à Tavel, les délégués du Centre Gauche-PCS ont apporté leur soutien à Sophie Tritten, candidate sur la liste de l’alliance de gauche au deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat. «Notre priorité est de mobiliser encore plus notre base pour vraiment obtenir cette majorité au Conseil d’Etat et pour que Sophie Tritten gagne l’un des quatre sièges», explique le secrétaire politique Diego Frieden. Concernant les objets soumis en votation le 28 novembre, le parti a décidé de laisser la liberté de vote sur l’initiative demandant la désignation des juges fédéraux par tirage au sort. Avec 12 oui, 15 non et 2 abstentions, le vote était serré. L’ancienne conseillère nationale Marie-Thérèse Weber-Gobet a notamment souligné les imperfections du système et les…