Un temps pour ici et maintenant

A chaque saison, à chaque lieu son land art, une façon d’exprimer sa créativité dans la nature. Cet automne, on est redescendu de la montagne pour aller explorer les rives de la Sarine.

FLORENCE LUY

Quand on parle de land art, on pense immédiatement aux œuvres poétiques et éphémères de Saype. D’autant plus depuis que le graffeur des champs a réalisé cet été une fresque au sommet du Moléson. Mais c’est quoi le land art? C’est la réalisation d’œuvres artistiques à l’extérieur avec des matériaux trouvés dans la nature – du bois, du sable, des pierres, des coquillages, des feuilles, des fleurs – et pratiqué aussi bien sur la neige que sur la plage ou dans la forêt. Les premières œuvres de land art sont nées à la fin des années 1960 dans l’Ouest américain, riche en grands espaces, à une…