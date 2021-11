Une période unique

L’avent (quatre semaines avant Noël) serait-il en passe d’être réduit au calendrier des 24 fenêtres? L’agitation en vue des fêtes de Noël prend le dessus. Face à la consommation débridée, la société oublie le sens de cette période unique. L’avent ouvre la porte de Noël et nous rappelle ce temps intime de l’attente. Tout se passe sans bruit, dans la ferveur. Tel qu’il y a deux mille ans: l’annonce aux bergers de la venue au monde d’un Sauveur et de la paix sur la Terre; l’étoile brillante montrant aux mages la direction de Bethléem; la naissance dans une étable de Jésus, le fils de Dieu; et Marie, sa mère en contemplation et pleine de grâce. A l’inverse, les gens semblent osciller entre trois extrêmes: le repli sur soi, la dispersion dans la masse insouciante et surtout l’égarement dans la jungle des réseaux sociaux, emportés par les flots d’informations. La fête de Noël, absolument différente des autres, fait apparaître le fossé qui sépare la réalité de l’idéal. L’homme est à la recherche d’un espace parfait pour redécouvrir son intimité et le sens de son existence. Dans une atmosphère sereine, le défi consiste à se détacher des contraintes de son âme et retrouver son identité cachée. C’est le moment de déposer le poids des souffrances qui nous retient, asservis et cabossés que nous sommes. Le changement est difficile: des souvenirs de circonstances pénibles et difficiles à comprendre, des sentiments d’injustice, la colère et la peur. Pas facile de se réconcilier! Pourtant l’espérance reprend le dessus et libère. L’avent n’est autre qu’un nouveau départ. Il redonne saveur à la vie au-delà de la superficialité du quotidien. Nous accédons à une nouvelle humanité. Il faut la chercher dans la lumière éternelle qui pénètre l’obscurité de notre existence. Du coup, les quatre bougies de la couronne de l’avent illuminent notre intériorité. L’amour de Jésus, fait homme, nous invite à se pré­senter humblement devant la crèche et célébrer Noël en famille dans la joie et la reconnaissance. Jacky Brandt, Bulle