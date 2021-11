Une riche seconde partie de saison

Près de 50 spectacles sont au programme de la suite de la saison d’Equilibre-Nuithonie.

ÉRIC BULLIARD

SPECTACLE. Après les 36 propositions de cet automne, Equilibre-Nuithonie vient de dévoiler le programme de sa seconde partie de saison. Près de 50 spectacles y figurent, dont des créations fribourgeoises et des reports de la saison dernière. Tour d’horizon.

Après avoir triomphé à Vidy et au Festival d’Avignon, notamment, François Gremaud revient à Fribourg, là où tout a commencé pour lui. Le comédien, metteur en scène et dramaturge, installé à Lausanne, présentera une Rétropresqu’tive du collectif formé avec Tiphanie Bovay-Klameth et Michèle Gurtner.

Coté fribourgeois, l’ensemble des créations avait été annoncé en début de saison. Rappelons que l’on pourra découvrir, entre autres, les…