Une semaine pour convaincre

VACCINATION. Du 8 au 14 novembre a lieu la Semaine nationale de vaccination. A cette occasion, la Direction de la santé et des affaires sociales a annoncé, hier matin à la presse, les actions du canton. Anne-Claude Demierre a rappelé que cette semaine a pour but de souligner l’importance du vaccin pour la population: «La solution existe, alors utilisonsla, pour notre bien à toutes et à tous.»

Le canton a décidé de mettre l’accent sur l’information et la proximité. Le 4 novembre, 68% des Fribourgeois avaient reçu au moins une dose, un taux pas assez élevé pour assurer l’immunisation de la population et empêcher une surcharge hospitalière, d’après la conseillère d’Etat. Pour convaincre les environ 60 000 personnes encore potentiellement vaccinables, le centre cantonal de vaccination de…