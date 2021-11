Vasco Rossi, ce géant

Phénomène depuis plus de quarante ans en Italie, le chanteur Vasco Rossi demeure peu connu en dehors de son pays. Coup de projecteur à l’occasion de la sortie de son dix-huitième album.

ÉRIC BULLIARD

Les Italiens se montrent toujours surpris quand vous leur dites que, chez nous, on connaît Zucchero, Paolo Conte, Eros Ramazzotti, voire Gianna Nannini et Lucio Dalla, mais très peu Vasco Rossi. Alors qu’il est le plus célèbre, de l’autre côté des Alpes, depuis quarante ans. Qu’il remplit chaque été des stades et a signé des chansons devenues des classiques. Mais, contrairement à nombre de ses confrères, «il Blasco» n’a que rarement joué en dehors de l’Italie.

La semaine dernière, Vasco Rossi a sorti son dixhuitième album. Pas son meilleur. De toute manière, sourient certains fans, depuis qu’il…