«L’école sera le mortier de la fusion à quatre»

Les citoyens de Rue, Auboranges, Chapelle et Ecublens voteront le 13 février 2022 sur le principe d’une fusion des quatre communes. Un rapprochement rendu de plus en plus naturel par le projet de nouvelle école.

CHRISTOPHE DUTOIT

RUE. Jeudi soir, il a fallu patienter près de trois heures – le temps de valider douze investissements et cinq révisions de statuts – pour que le Conseil général de Rue pétille enfin. Dans l’air depuis plusieurs années, le «projet du siècle» de nouvelle école se cristallise désormais vers une solution à Promasens.

«A l’entrée du village, à droite, nous avons un terrain de 17 000 m2 actuellement en zone d’activités, explique le syndic Joseph Aeby. Pour y bâtir une école, nous devons modifier le Plan d’aménagement local et passer ce terrain en zone d’intérêt…