«La forêt est un puits qui se raconte»

LIVRE

Divers auteurs

L’IMPRÉVISIBLE – FORÊT

Olga Editions

Après l’autoroute A9 en Valais, les stations de montagne et l’Eglise, L’Imprévisible nous prend à nouveau par surprise avec la sortie d’un quatrième volume, sur le thème de la forêt. Comme à son habitude, la revue genevoise a confié la mission à divers artistes, écrivains photographes, dessinateurs, peintres et autres intellectuels de raconter leur forêt. Antoine Rubin et Christophe Chammartin ont ainsi rencontré Johann et Björn qui vivent dans les forêts suisses; Simon Roth a ressorti des affiches qui mettent en lumière la forêt, de l’Amazonie à Hans Erni; Véronique Ribordy a peint des forêts à la fois protectrices et inquiétantes, dans des tons roses agressifs et verts criards; François Barras nous présente ses forêts musicales,…