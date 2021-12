Addictions chez les personnes âgées

S’appuyant sur les résultats d’une étude, le canton a présenté un plan d’action fort de sept mesures.

SANTÉ. L’Etat arrête sept mesures pour lutter contre les problèmes d’addiction chez les personnes âgées dans le canton. Le plan d’action touche à la formation et au coaching du personnel soignant, à l’information et au lien entre les organisations.

Les mesures découlent des résultats d’une étude présentée vendredi par la conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, chargée de la santé et des affaires sociales. La situation montre que 11,6% des personnes de plus de 65 ans, au bénéfice d’une aide des soins à domicile ou résidant dans un EMS, souffrent d’une addiction sévère.

Le plus souvent, l’alcool est en cause, mais également le tabac et les médicaments, a indiqué la conseillère d’Etat. Les…