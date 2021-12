Au nom de tous les joyeux drilles

Une époque formidable

Connaissez-vous quelque chose de plus déprimant que les chansons joyeuses? Sincèrement, écouter un titre de La Compagnie créole, c’est un coup à vous flanquer le bourdon, bien plus que de s’enfiler l’intégrale de Mano Solo, le magnifique Mano, vous savez, celui qui chantait «Y’en a qui croient qu’ils ont touché le fond/Mais ils ne savent pas qu’il y a toujours plus profond que le fond/Et c’est là qu’on habite, et c’est là notre maison…»

Ce premier paragraphe un rien laborieux n’a pas seulement pour but de rappeler la mémoire de Mano Solo. Il vise surtout à introduire un hommage au Grand Jojo, récemment disparu à 85 ans. Le Grand Jojo? Sauf si vous êtes Belge, ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose. La mémoire de ce brave homme mérite d’autant plus d’être…