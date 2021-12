Au succès de Moret

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS.

Deux mois après «l’une des plus belles victoires de sa carrière» au championnat romand, Marlyse Moret a achevé sa saison par... une nouvelle victoire. Moins retentissante certes, puisque décrochée à la Coupe de Noël de Domdidier samedi dernier. «Ce concours m’a permis de tenter de nouvelles choses au sol et aux anneaux balan- çants», commente la gymnaste de la FSG Bulle, sans fanfaronner malgré une note de 9,40 au saut. «Je suis exigeante avec moi-même et je sais que j’aurais pu mieux faire dans l’ensemble.»

Jamais éloignée du podium lorsqu’elle n’y monte pas, Marlyse Moret a dû se battre pour conserver une place en vue dans sa catégorie. «Après ma maternité et la pause due au Covid, il a fallu faire un grand travail pour revenir au niveau. J’ai dû retrouver le…