Baisse d’impôts à Auboranges

ASSEMBLÉE. Autant le dire tout de suite: les 27 citoyens présents mercredi soir à Auboranges ont tout accepté. Dont une diminution de l’impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques de 95 à 79 centimes. C’est la troisième fois en autant d’années que le taux est modifié. En 2020, il était passé de 40 à 92 centimes et, en 2021, de 92 à 95 centimes. «Nous avions bien conscience que les années à venir seraient difficiles en raison de charges liées, explique le syndic Christophe Jaccoud. Ainsi, nous avons profité des exercices 2020 et 2021 pour constituer des réserves. Finalement, il s’est avéré que nos projections étaient un peu trop prudentes. Il est donc normal de redescendre le taux d’imposition.» Dans la salle, certains citoyens ont demandé si ce yoyo allait se…