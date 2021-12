Baroudeur à jamais

Son 22e album montre un Bernard Lavilliers en pleine forme, égal à lui-même. Fruit d’un séjour (écourté) en Argentine, Sousunsoleilénorme marie airs latino, parfums d’ailleurs et coups de gueule.

ÉRIC BULLIARD

Bernard Lavilliers a 75 ans. Il faut relire la phrase pour y croire, tant il a gardé son allure de boxeur et sa soif de baroudeur. La voix non plus n’a pas changé, veloutée, envoûtante. Et il a gardé intact son art de manier des mots qui vous emportent et ouvrent le regard.

Sous un soleil énorme, son 22e album, ressemble à du Lavilliers pur jus. Si le surnom n’était déjà pris, on dirait volontiers, comme Benjamin Biolay tout récemment, qu’il reste «le boss»… En tout cas, il n’a pas son pareil pour trousser des chansons qui ont la force de l’évidence, à l’image de l’excellent Cœur…