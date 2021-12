née Fasel

VUADENS

Berthe Menoud a été enlevée à l’affection des siens dans la nuit du 12 décembre. La cérémonie du dernier adieu a eu lieu le 15 en l’église de Vuadens.

Berthe est née le 25 septembre 1932 à Jetschwil, en Singine, dans le foyer d’Emil et Rosa Fasel. Elle était la sixième d’une fratrie de neuf enfants.

Berthe est arrivée en Gruyère à 15 ans. Elle se rendit chez sa sœur aînée Thérèse, aux Granges, pour apprendre le français et aider à la ferme. Elle fut ensuite engagée par la famille Guigoz, à Vuadens, où elle rencontra son futur mari, Jacques Menoud. Ils se marièrent en 1956 et de cette union naquirent Philippe, Anne-Lise et Colette. Cinq petitsenfants et quatre arrière-petitsenfants ont agrandi la famille.

Ayant la main verte, Berthe aimait fleurir son balcon et cultiver…