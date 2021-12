CAROLINE REVAZ

1

Un carambolage provoque la fermeture de l'A12 à Vaulruz

Dans la nuit de vendredi à samedi, un carambolage impliquant six véhicules est survenu sur l'autoroute A12, entre Bulle et Vaulruz. Ce tronçon a été fermé à la circulation jusqu'à 4 h du matin «en raison des voies obstruées et verglacées», indique la police cantonale dans un communiqué.