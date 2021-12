Christelle Chollet en concert à l’Univers@lle

CHÂTEL-SAINT-DENIS. La chanteuse et humoriste française Christelle Chollet foulera la scène de l’Univers@lle ce soir. A 20 h 30, elle présentera son cinquième spectacle intitulé N5 de Chollet. Celui-ci comprendra notamment des sketches, des reprises de chansons bien connues du grand public et de l’improvisation. «Elle se fait un plaisir de transformer la scène en un juke-box géant avec son humour tranchant et sa voix sublime», décrivent les organisateurs de la soirée. Informations et réservations sur le site www.culturailes.ch.