Crime à Biot

Le dîner des membres de l’association des commerçants de Biot est brutalement interrompu par le décès de l’une des invitées, Marie Lemaire. La jeune femme, héritière de la plus grande verrerie de la ville depuis le décès de son mari François, a été empoisonnée. Cela fait de tous les convives des suspects. Les enquêteurs commencent à vérifier les alibis et à chercher un mobile quand, deux jours plus tard, une autre participante à ce dîner, Olivia Rousseau, meurt, également empoisonnée… ■