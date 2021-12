Découverte d’une femme libre

BANDE DESSINÉE. Alors que Christophe Colomb «découvre» l’Amérique en cette année 1492, Rebecca Ciora se retrouve quant à elle plutôt dans les marges, face aux bizarreries de l’humanité, à ses lumières contrastées et à ses ombres les plus rouges. Jeune gitane fuyant sa tribu depuis les Grisons, elle s’est posée sur les bords enneigés du lac de Côme, autour d’un bon feu, lorsqu’un homme nu sort de l’eau glacée… Première rencontre d’une série qui comprendra un inquisiteur fou de feu, des survivantes cannibales, une rêveuse rousse, un curé vendeur d’esclaves, un esprit libre et même un chevalier sans selle.

Œuvre touffue, à la fois galerie de portraits historiquement fouillés et récit d’une femme en quête de liberté, Rebecca allie l’imagination foisonnante et réaliste de Renato Queirolo et…