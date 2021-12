Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

A L’AGENDA CE WEEK-END, atelier de grimace au marché de Noël à Gruyères. Réservé aux enfants. Parce que l’âge adulte, nous serons tous d’accord à ce propos, c’est grimacer, certes, mais sans le montrer.

POUR LES POLICIERS FRIBOURGEOIS, nouvelles conditions du départ à la retraite qui passe de l’âge de 60 à 62 ans avec une série de compensation de l’Etat (avance AVS, rachat actuaire du taux de conversion entre 62 et 65, possibilité tout de même d’une retraite à 60 ans, etc.). Tant qu’ils peuvent s’en aller avant les femmes.

LE GROUPE VERT-CENTRE GAUCHE au Grand Conseil s’appelle dorénavant Vert.e.s et allié.e.s. La différence entre Vert.e.s et allié.e.s et fous à lier? Pour être inclusif, fous à lier ne peut s’écrire que fous et folles à lier.

GRUYÈRES a été primé au…