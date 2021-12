Dans les communes

Le Flon

Budgets. L’assemblée de mardi soir a été l’occasion pour l’Exécutif de présenter son budget 2022. Un excédent de charges de 174 000 francs, pour un total des charges de 5,12 millions de francs, a été accepté. Cela s’explique par les différentes participations communales aux associations du district, en augmentation. «Pour le cycle d’orientation, par exemple, on déboursera 50 000 francs de plus qu’en 2021», note le syndic Jean-Claude Bongard. «A nous de nous montrer vigilants concernant ces financements intercommunaux, qui vont devenir plus importants encore ces prochaines années. Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts.»

Investissements. Près de 2,5 millions de francs seront dévolus aux investissements pour l’année à venir. Il s’agit notamment de plusieurs chantiers reportés,…