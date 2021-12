Des critiques envers l’Exécutif injustifiées?

Chers citoyens de Morlon, comme beaucoup d’entre vous, j’ai assisté mercredi 15 décembre aux délibérations de notre assemblée communale. Certes, même si les divers font partie intégrante du tractanda, je me demande pourquoi le projet de Goya Onda ne figurait pas dans un des points principaux à l’ordre du jour. Là n’est certainement pas la question, mais je peux comprendre que certaines personnes aient été frustrées par cet état de fait. Mais, afin d’éviter la tension et la division au sein de notre population, il serait important qu’à l’avenir les intervenants évitent les dérapages verbaux qui n’ont rien à faire dans un débat démocratique. Même si dans ma position, je me situe plutôt du côté du Conseil communal, il est totalement faux d’affirmer que nos autorités n’ont pas fait leur travail. C’est seulement maintenant qu’il y a enfin quelque chose de vraiment concret dans ce dossier depuis 2014… Comment ne pas autoriser tel ou tel projet à être déposé devant l’autorité? En a-t-on tout simplement le droit? Je trouve que l’on a mis en quelque sorte la charrue avant les bœufs. Comme cela a été expliqué dans l’organigramme, nous en sommes vraiment au tout début de la procédure. Le Conseil communal et la commission d’aménagement seront impliqués directement dans l’analyse de ce dossier. C’est également à partir de la mise à l’enquête publique que La 1638 pourra donner son point de vue et s’opposer au projet, tout comme pourra le faire tout citoyen. Alors que l’on reparle de la commune unique, avec très certainement un nombre insignifiant de représentants morlonais, profitons encore du temps qu’il nous reste pour débattre de ce dossier, afin qu’il puisse être analysé dans la sérénité, dans un débat le plus objectif possible. Comme au temps de l’émission Mon village a du talent, retrouvons cette fierté d’habiter un si beau village. Bonnes fêtes à tous. François Castella, ancien conseiller communal à Morlon