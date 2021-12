Des trajets plus longs?

Tribune libre

A propos des aménagements routiers, à Bulle.

Il faut que l’on m’explique, je ne crois pas être plus idiot que la plupart de mes contemporains, mais là, il faut que l’on m’explique. Depuis plusieurs années, j’entends parler de conférences sur le climat, de réchauffement climatique, de couche d’ozone, de niveau de CO2 trop haut et qu’il faut tout faire pour maintenir le réchauffement planétaire. Nos autorités fédérales, cantonales et communales ont soi-disant pris des mesures allant dans ce sens. Mais que voit-on dans notre bonne ville de Bulle et dans d’autres lieux depuis quelque temps? Des rues toutes tordues avec plein d’obstacles.

Résultat des courses, quand auparavant on mettait une minute à vitesse régulière pour relier un point A à un point B, il faut désormais, pour…