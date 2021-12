Des trajets plus longs?

Il faut que l’on m’explique, je ne crois pas être plus idiot que la plupart de mes contemporains, mais là, il faut que l’on m’explique. Depuis plusieurs années, j’entends parler de conférences sur le climat, de réchauffement climatique, de couche d’ozone, de niveau de CO2 trop haut et qu’il faut tout faire pour maintenir le réchauffement planétaire. Nos autorités fédérales, cantonales et communales ont soi-disant pris des mesures allant dans ce sens. Mais que voit-on dans notre bonne ville de Bulle et dans d’autres lieux depuis quelque temps? Des rues toutes tordues avec plein d’obstacles. Résultat des courses, quand auparavant on mettait une minute à vitesse régulière pour relier un point A à un point B, il faut désormais, pour ce même trajet, faire trois à cinq minutes supplémentaires. Parce qu’il faut s’arrêter, repartir tous les 10, 20 ou 30 mètres et souvent attendre plusieurs secondes pour pouvoir passer. Alors je me demande, où est la lutte antipollution dans ce cirque, sans compter la lutte antibruit? Car selon toute logique, si vous mettez cinq fois plus de temps pour faire un trajet vous polluez aussi cinq fois plus sans compter le bruit supplémentaire dû aux redémarrages intempestifs. C’est comme pour le ramassage des déchets, un camion faisait auparavant le tour de la commune une fois par semaine pour les récolter, désormais chacun d’entre nous doit faire entre 500 mètres et plusieurs kilomètres en voiture pour amener ses déchets à la déchetterie. Là aussi je me demande où est le gain? Car, à la place d’un véhicule certes un peu plus polluant, c’est au minimum une centaine de véhicules par semaine qui font le trajet domicile-déchetterie et retour. Ainsi, si nos autorités n’ont que de telles solutions pour faire baisser le taux de pollution de l’air, nous ne sommes pas près d’y arriver… Jean-Marc Prélaz, Bulle