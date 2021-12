Deux jours d’ouverture supplémentaires pour le centre de vaccination à Granges-Paccot

VACCINATION. Une polémique était née de la fermeture des deux centres de vaccination du canton au-delà des seuls jours fériés. Le Conseil d’Etat a communiqué jeudi que le centre de Granges-Paccot sera ouvert deux jours de plus qu’annoncé la veille, à savoir les 27 décembre et 2 janvier. Il explique l’ajout de ces deux dates, qui permettront en moyenne d’injecter 2000 doses de vaccins quotidiennement, par la «mobilisation d’une partie du personnel et le soutien supplémentaire de l’armée». Au final, le centre de Granges-Paccot n’a plus été fermé que les 24, 25 et 26 décembre et le sera les 31 décembre et 1er janvier. Le centre de Bulle, quant à lui, restera inaccessible les mêmes jours, avec en plus les 2, 3 et 4 janvier. ATS