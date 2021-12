ROMANENS

Dominique Frossard s’est éteint le 24 novembre au Paraguay, à l’âge de 65 ans. Une cérémonie du souvenir a lieu ce samedi en l’église de Sâles.

Dominique Frossard est né le premier jour de l’été 1956 dans la ferme du Pontet, à Romanens. Il était le 5e d’une fratrie de six enfants dans le foyer de Laurent Frossard et Gabrielle née Seydoux. Après sa scolarité obligatoire, il effectua un apprentissage de fromager, puis pratiqua son métier dans diverses laiteries. De par son caractère discret et aimable, il était apprécié de tous. En parallèle, Dominique parfit ses connaissances avec une maîtrise.

Durant la période estivale, il éprouvait beaucoup de plaisir et de fierté à monter avec son troupeau à l’alpage des Banderettes, à Charmey. Nombreux étaient les visiteurs à apprécier de…