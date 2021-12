Eddy Mitchell, une vie en images

LIVRE

Jean-François Brieu

EDDY MITCHELL,

DE BELLEVILLE À NASHVILLE

Robert Laffont

A la lecture d’Eddy Mitchell – De Belleville à Nashville, on se dit qu’on le connaissait quand même assez mal, ce Claude Moine, ce Parigot du XIXe qui a rêvé un jour sa vie et qui a fini par avoir une vie de rêve. Point de grande interview ni de révélations scabreuses dans cet ouvrage, mais simplement une évocation magnifiquement illustrée de la carrière du chanteur des Chaussettes Noires (dans le Top 10 des meilleurs noms de groupes de l’histoire), du soldat rockeur à l’allure de Gene Vincent, de sa période Salut les copains, de ses amours invétérées pour l’Amérique, de ses amitiés fidèles avec Serge Gainsbourg (entre Vieilles canailles) et Johnny Hallyday. Nostalgie, quand tu nous tiens.

