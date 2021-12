Felix Kaufmann nouveau directeur de l’Eikon

FRIBOURG. Conseiller juridique à la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport, Felix Kaufmann vient d’être nommé directeur de l’Eikon, l’école professionnelle en arts appliqués de Fribourg. Il prendra ses fonctions le 1er mars 2022, communique la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE). Après des études universitaires en histoire suisse, ethnologie et journalisme, le Belfagien a obtenu un master en NPO-management et un master of arts in legal studies. Ce printemps, l’ancien directeur de l’Eikon avait démissionné à la suite d’accusations de comportements répréhensibles de la part de trois enseignants. L’enquête l’avait ensuite mis hors de cause, ainsi que l’un des enseignants. Dans la foulée, la DEE avait ouvert des procédures de résiliation des rapports de…