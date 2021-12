Fenêtres lumineuses et foyers festifs

La semaine dernière, deux des photographes de La Gruyère se sont promenés à travers des quartiers de Bulle et Romont. Ils ont immortalisé les décorations déployées sur certaines fenêtres. Autant d’invitations à imaginer ces foyers chaleureux.

PHOTOS: CHLOÉ LAMBERT ET ANTOINE VULLIOUD - TEXTE: FLORENCE LUY

«En photographiant ces fenêtres lumineuses, on imagine un peu les gens chez eux, on imagine les foyers prêts à fêter Noël», raconte Antoine Vullioud. A Bulle et à Romont, ce dernier et sa collègue Chloé Lambert ont découvert ces décorations colorées qui réchauffent le cœur par ces températures hivernales. Et pourquoi ne pas partir, comme eux, à la recherche de ces façades parées pour les fêtes? ■