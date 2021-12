BROC

Georges Barras s’est éteint le 9 décembre, dans sa 87e année. Selon son désir, un dernier adieu lui a été rendu dans la stricte intimité.

Georgy est né le 18 avril 1935 dans la famille de Louis et Marie Barras-Fragnière. Enfant espiègle avec ses sœurs Anne-Marie et Denise, il passe son enfance à Broc puis à La Roche. Sa scolarité terminée, il part pour Zoug où il restera un an au collège St-Michel pour apprendre l’allemand. Dès son retour, il travailla avec son papa qui possédait le dépôt du Syndicat Agricole de la Gruyère à Villaret, puis il devint représentant à Bulle sous la même enseigne.

Georgy aimait beaucoup son travail et il œuvrait auprès d’une clientèle fidèle qui l’appréciait beaucoup. A La Roche, il rencontra Catherine, qui devint sa femme. De cette union naquirent deux…