née Oberson

BULLE

Georgette Genoud-Oberson est décédée à son domicile, mardi 21 décembre. Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Georgette est née le 3 novembre 1947 à Estevenens, dans la famille de François et Antonie Oberson. Elle était la benjamine d’une fratrie de trois enfants. Après sa scolarité obligatoire, elle s’orienta vers la restauration. En 1969, elle épousa Michel Genoud et lui offrit trois enfants: deux garçons, Richard et Laurent, ainsi qu’une fille, Alexandra, qui lui donna deux petits-enfants.

En 1986, elle ouvrit la Croissanterie bulloise, réputée pour ses sandwichs et ses baguettes. Elle y œuvra durant vingt ans. Elle termina sa carrière professionnelle à Château-d’Œx en reprenant le bar-café Le Latino avant de prendre une retraite bien méritée. Son…