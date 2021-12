Ils sont cinq méritants au prix de meilleur athlète fribourgeois

Qui succédera à la skieuse rochoise Noémie Kolly au palmarès du Mérite sportif fribourgeois? Présentation des cinq candidats de cette édition 2020-2021 avant le verdict du 14 janvier 2022.

QUENTIN DOUSSE

RÉCOMPENSE. Ils sont cinq – une femme et quatre hommes – pour un titre. Celui de sportif fribourgeois des années 2020 et 2021. Le lauréat – pour qui il est encore temps de voter (au moyen du bulletin ci-dessous et en page 17) – sera connu le 14 janvier prochain lors de la Nuit du mérite.

Le plateau disparate de cette 51e édition rend l’élection indécise et intéressante. Le skieur-alpiniste gruérien Rémi Bonnet héritera-t-il du trophée en main d’une autre skieuse gruérienne? Ezgjan Alioski, Yannick Baechler, Marielle Giroud et Killian Mottet possèdent le profil et les références pour…