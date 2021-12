Jean-Pierre Doutaz en premier citoyen

Après une carrière déjà riche, le syndic de Gruyères Jean-Pierre Doutaz accède à la plus haute fonction politique du canton: la présidence du Grand Conseil. Les députés fraîchement assermentés l’ont élu jeudi par 92 voix sur 99. Le président du Gouvernement est Olivier Curty, secondé par Didier Castella.

XAVIER SCHALLER

ÉLECTIONS. Les élections se suivent et ne se ressemblent pas pour Jean-Pierre Doutaz. Mais il est vrai que celle qui mène à la présidence du Conseil d’Etat est très protocolaire et réserve rarement des surprises. Jeudi, après dix ans de présence parlementaire, Jean-Pierre Doutaz a accédé à la plus haute fonction politique du canton, en recueillant 92 des 99 voix valablement exprimées.

Ce sont ses trois petits-enfants, en dzaquillon et bredzon, qui lui ont remis son…