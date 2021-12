Kolly «contente d’être constante»

SKI ALPIN. Deux semaines après sa chute à Lake Louise, Noémie Kolly s’est pleinement rassurée dans la station de Val-d’Isère. En marquant quatorze nouveaux points de Coupe du monde, grâce à ses deux 24es places obtenues samedi en descente et dimanche en super-G.

«Je suis contente d’avoir réussi à être constante sur tout le week-end, apprécie la Rochoise de 23 ans. Entre le premier entraînement et la course de descente, j’ai amélioré chaque jour mon chrono d’une seconde. Par contre, j’ai des regrets en super-G. J’ai commis plusieurs erreurs de ligne sur une piste assez facile.» La descendeuse du Ski-club La Berra a concédé respectivement 2’’42 et 1’’76 à la Bergamasque Sofia Goggia, sacrée par deux fois à Val-d’Isère et leader au classement général.

Repos bienvenu

A la satisfaction s’ajoute…